Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ с десантом с вертолета Ка-52
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российская авиация успешно выполнила боевую задачу.
В Минобороны показали кадры уничтожения украинского бронетранспортера экипажем российского вертолета Ка-52. Цель была успешно поражена вместе с десантом.
Позиция украинских нацистов была атакована на южнодонецком направлении. Как отметили в военном ведомстве, российские военные использовали для удара управляемые ракеты. Всего одного снаряда хватило, чтобы попасть точно в цель и выполнить поставленную задачу.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что защитники Донбасса отразили девять атак ВСУ под Донецком за минувшие сутки. В оборонном министерстве сообщили об уничтожении порядка 290 украинских боевиков. Противник предпринимал безуспешные попки штурмовых действий и на других направлениях.
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