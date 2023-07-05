Экипаж Ка-52 уничтожил бронетранспортер ВСУ с десантом под Донецком — видео

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 64 0

Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ с десантом с вертолета Ка-52

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российская авиация успешно выполнила боевую задачу.

В Минобороны показали кадры уничтожения украинского бронетранспортера экипажем российского вертолета Ка-52. Цель была успешно поражена вместе с десантом.

Позиция украинских нацистов была атакована на южнодонецком направлении. Как отметили в военном ведомстве, российские военные использовали для удара управляемые ракеты. Всего одного снаряда хватило, чтобы попасть точно в цель и выполнить поставленную задачу.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что защитники Донбасса отразили девять атак ВСУ под Донецком за минувшие сутки. В оборонном министерстве сообщили об уничтожении порядка 290 украинских боевиков. Противник предпринимал безуспешные попки штурмовых действий и на других направлениях.

Тема:
Спецоперация
5 июл
«Физиология неумолима»: почему экс-генпрокурор Украины решил покинуть ряды ВСУ
5 июл
Мощнейший за последнее время: что происходит в Макеевке после обстрела ВСУ
5 июл
Российские военные отразили девять атак ВСУ за сутки на донецком направлении
5 июл
«Будут умолять»: американский разведчик разрушил последнюю надежду Киева
5 июл
Мишустин: выплаты военным пенсионерам пересчитают в случае участия в СВО
5 июл
Гладков: женщина пострадала при обстреле белгородского города Валуйки
5 июл
В «Росэнергоатоме» сообщили о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС
5 июл
«Велика угроза»: Песков о возможности диверсии на Запорожской АЭС
5 июл
МИД РФ уличил киевскую власть в намерении совершить теракт на ЗАЭС
5 июл
ВС РФ ударили бомбами по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

16:12
«Принципиально важное значение»: о чем Путин говорил с премьером Армении Пашиняном
16:10
Ушел 15 лет назад: что сегодня происходит на могиле Михаила Танича
16:08
По всей строгости закона: суд решил судьбу Украинской, убившей женщину и ребенка в ДТП
16:02
Доллар превысил 91 рубль впервые с марта прошлого года
16:00
«Физиология неумолима»: почему экс-генпрокурор Украины решил покинуть ряды ВСУ
15:55
Экипаж Ка-52 уничтожил бронетранспортер ВСУ с десантом под Донецком — видео

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
Приготовиться к худшему: эти три знака зодиака могут преследовать несчастья в июле
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео