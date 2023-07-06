Крайне ценное время: как бойцы отряда «Барс-12» проводят минуты тишины в зоне СВО

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Корреспондент «Известий» Зименкин рассказал об отдыхе отряда «Барс-12» в зоне СВО

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Многие из этих бойцов вдали от дома далеко не первый месяц.

Там, где еще недавно шли ожесточенные бои, сейчас, сравнительно с другими участками фронта, тихо. Речь о лисичанском направлении, где на позициях — отряд «Барс-12».

Такие минуты тишины крайне редкие и очень ценные, ведь многие из этих бойцов вдали от дома далеко не первый месяц. О быте в окопах — корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Тема:
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