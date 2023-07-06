«Адский» ливень погрузил регионы Приморья в воду. Объявлен режим ЧС

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Адский ливень погрузил регионы Приморья в воду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Погода

Жители одного из субъектов вынуждены передвигаться подвесному мосту.

Говорить об ущербе пока рано. Восстановительными работами в крае займутся, когда вода уйдет. Тем временем циклон добрался до Иркутской области. В Байкальске объявлен режим ЧС.

Жителей просят приготовить документы, а также аптечки и запас питьевой воды. В зоне риска — турбаза, а также несколько сотен жилых домов.

В одном из районов — жители с трудом проходят по подвесному мосту, переправа вот-вот скроется под водой.

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