«Адский» ливень погрузил регионы Приморья в воду. Объявлен режим ЧС
Адский ливень погрузил регионы Приморья в воду
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru
Жители одного из субъектов вынуждены передвигаться подвесному мосту.
Говорить об ущербе пока рано. Восстановительными работами в крае займутся, когда вода уйдет. Тем временем циклон добрался до Иркутской области. В Байкальске объявлен режим ЧС.
Жителей просят приготовить документы, а также аптечки и запас питьевой воды. В зоне риска — турбаза, а также несколько сотен жилых домов.
В одном из районов — жители с трудом проходят по подвесному мосту, переправа вот-вот скроется под водой.
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