Экспертов недостаточно: Зеленский вступил в заочную перепалку с Гросси по ЗАЭС
Зеленский заявил, что на Запорожской АЭС недостаточно экспертов МАГАТЭ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Сергей Венявский; 5-tv.ru
Обвинения Киева по «теракту» на станции вышли на новый уровень.
Обвинения киевского режима по поводу якобы готовящегося теракта на Запорожской АЭС вышли на новый уровень. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспертов МАГАТЭ недостаточно, чтобы оценить обстановку на станции.
Ранее глава организации Рафаэль Гросси заявил, что признаков минирования в ходе проверки не обнаружено. Его слова подтвердили и британские СМИ, опубликовав свежие спутниковые снимки.
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