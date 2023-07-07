Опасное вещество в различной концентрации было обнаружено в биоматериалах подростков.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Десять детей госпитализировали на Урале после распития алкоголя. Об этом сообщили в местном минздраве. Подростков доставили в педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска.
«У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации», — подчеркивалось в заявлении.
Несовершеннолетним оказали всю необходимую помощь. В настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное — угрозы жизни нет. Известно, что к лечению пришлось привлекать токсикологов.
Какой именно алкоголь употребляли дети, пока неясно. В ситуации разбираются компетентные органы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи госпитализировали 12 детей из оздоровительного лагеря в Кузбассе. Сейчас проводится проверка организации работы данного лагеря.
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