«Действует соглашение»: почему Германия не хочет отправлять Киеву кассетные боеприпасы
Глава МИД Германии Бербок высказалась против передачи Киеву кассетных боеприпасов
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
Между тем США собираются выбирать самые эффективные снаряды при поставке их киевскому режиму.
Германия не хочет передавать киевскому режиму запрещенные кассетные боеприпасы. О том, почему страна придерживается такого решения, рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
«Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключенное в Осло», — напомнила она журналистам.
Прежде стало известно, что в США пообещали в случае отправки на Украину кассетных боеприпасов выбирать самые эффективные. При этом предпочтение хотят отдавать снарядам с низким коэффициентом не разрывающихся бомб.
При этом Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как постпред РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на намерения США по поставке Киеву кассетных боеприпасов.
- 7 июл
- «Сложно»: Зеленский назвал причину провального контрнаступления ВСУ
- 7 июл
- Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 420 боевиков на донецком направлении
- 7 июл
- Воевал из-за нищеты: подорвавшийся на мине наемник не может вернуться в Британию
- 7 июл
- Земфира* подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иноагента
- 7 июл
- Держат ВСУ в узде: как работают гаубицы «Мста-С» в зоне спецоперации
- 7 июл
- «Не закрывает дверь»: Песков оценил возможность переговоров РФ и Украины осенью
- 7 июл
- «Непростая тема»: премьер Чехии оценил возможность передачи Киеву российских активов
- 7 июл
- «Преследует нас»: в Германии признали провал контрнаступления боевиков ВСУ
- 7 июл
- Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ под Красным Лиманом
- 7 июл
- Очень много информации: что «расскажет» трофейная британская ракета Storm Shadow
Читайте также
83%
2.23 100.72
2.31
Нашли ошибку?