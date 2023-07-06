Еще шаг к эскалации: США решили поставить Киеву кассетные боеприпасы

Они были запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами. Среди них — Украина и Штаты.

Вашингтон скоро заявит о передаче киевскому режиму кассетных боеприпасов. Об этом источник в Белом доме сообщил газете The New York Times.

В материале указывается, киевский режим высказывает свое недовольство и продолжает требовать поставок. По данным издания, власти США несколько месяцев «сомневались», но в конце концов поменяли свою позицию по кассетным боеприпасам.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на намерения США. По его словам, поставка кассетных снарядов в зону проведения СВО станет еще одни шагом к эскалации конфликта.

В международной неправительственной организации Human Rights Watch Вашингтон также предупредили о последствиях. Организация указала на то, что применение таких боеприпасов приведет к страданиям украинцев. Кроме того, их передача лишит смысла международный запрет на их использование.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле объяснили отказ поставлять Украине оружие.