США передадут кассетные боеприпасы Украине

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 300 0

К чему приведет решение Вашингтона?

США передадут кассетные боеприпасы Украине

Фото: Reuters / US NAVY

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Тема:
Спецоперация

США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом заявил на брифинге советник президента страны Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Белом доме признают, что применение таких снарядов несет риски для мирного населения. Именно поэтому соответствующее решение откладывали до этого момента. Несмотря на это Вашингтон утверждает, что Киев будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя все риски для населения.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против применения кассетных боеприпасов на поле боя. В организации также напомнили о принятой 15 лет назад Конвенции о запрете использования таких боеприпасов, и призвали соблюдать положения.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя также отмечал, что поставка кассетных снарядов в зону проведения спецоперации станет еще одни шагом к эскалации конфликта.

Как писал ранее 5-tv.ru, представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что Вашингтон в случае отправки Киеву кассетных боеприпасов будет выбирать «самые эффективные».

Тема:
Спецоперация
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США передадут кассетные боеприпасы Украине

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