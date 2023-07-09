Под шквальным огнем: как российские бойцы отражают попытки контрнаступления ВСУ

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Российские бойцы успешно отражают попытки контрнаступления ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Украинские боевики не имеют успеха на поле боя в ходе широко анонсируемого наступления. Как реагирует Запад?

Стратегия Запада в целом существенно поменялась после провала украинского контрнаступления. После того, как элитная техника сгорела в запорожских степях. И развенчание натовских легенд продолжается — недавно появились кадры уничтожения считавшейся не убиваемой шведской БМП СV90 и пойманной британо-француской ракеты, считавшейся неуловимой, Storm Shadow.

Есть ощущение, что на Западе решили потихоньку, скажем так, «сливать» Украину и склонять к заморозке боевых действий — ведь у президента США Джо Байдена выборы скоро, не нужны ему осложнения. Вопрос: нужно ли такое перемирие России?

Мы продолжаем демилитаризацию и денацификацию Украины. Это трудный, но самый действенный метод. Что происходит сейчас на поле боя? Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Тема:
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