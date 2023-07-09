«Катастрофический исход»: что ждет Зеленского после провала контрнаступления

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

The Guardian: провал контрнаступления ВСУ приведет к отказу Зеленского от территорий

«Катастрофический исход»: что ждет Зеленского после провала контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Лидер киевского режима хоть и мало верит в успех, но продолжает пытаться добиться своего. К чему приведет его рьяное желание одержать победу?

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынудит главу киевского режима Владимира Зеленского вступить в переговоры с Россией и «обменять» территории на мир. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл.

«Если нынешнее контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет, то Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», — предупредил Тисдалл.

Обозреватель издания также добавил, в случае провала контрнаступления с «катастрофическими» проблемами столкнется не только Украина, но и Восточная Европа. Избежать многих рисков Зеленский смог бы, если бы страна присоединилась к НАТО, считает Тисдалл. Однако, как заявили накануне в Белом доме, Киев на это в ближайшем будущем может не рассчитывать.

Белый дом исключил вступление Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе

Контрнаступление началось 4 июня. Однако после старта наступательных действий потери у ВСУ только увеличились — как в живой силе, так и в военной технике. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, к середине июня армия Незалежной потеряла минимум 160 танков и 360 бронемашин, что составляет 25-30% от общего числа поставленной Западом техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Зеленский съездил на остров Змеиный.

Тема:
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