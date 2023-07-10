Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок

Власти города призвали горожан соблюдать все меры предосторожности.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Уровень воды в реке Хорота в Сочи повысился до опасной отметки, в результате чего сработали датчики «Опасные явления» и сирена для оповещения людей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации города.
«Сейчас уровень воды пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности», — отмечается в сообщении.
Сильные ливни обрушились на курортный город в ночь на воскресенье. Местные жители почувствовали последствия непогоды в виде подтопленных дорог и многоквартирных домов. Сейчас в Сочи работает оперативный штат, для проведения аварийно-спасательных работ подготовлена необходимая техника.
В администрации Сочи предупредили, что залповый ливень может продолжиться, штормовое предупреждение действует до 10 июля включительно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сочи закрыли все городские пляжи и запретили купаться в море во время действующего штормового предупреждения. На пляжах были установлены красные флаги.
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