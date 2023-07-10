Диана Гурцкая впервые появилась на публике после смерти мужа
Артистка тяжело переживает утрату любимого человека, но находит в себе силы жить дальше. Ее поддерживают не только близкие, но и поклонники.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Певица Диана Гурцкая впервые появилась на публике после смерти супруга Петра Кучеренко. Правда, в дистанционном формате. Вместе с сыном она записала видеообращение, которое показали в финале второго сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети» на федеральном канале. Артистка с наследником были участниками этой музыкальной программы, однако после семейной трагедии отказались от дальнейшего участия.
«Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей особенно приятно и важно, что наши выступления оценили телезрители», — сказала Гурцкая в видеообращении.
Замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет 20 мая, возвращаясь из командировки на Кубу. Мужчина почувствовал резкое недомогание прямо во время перелета. Тогда командир воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет в Минеральных Водах. Врачи не смогли спасти его жизнь, Кучеренко умер на борту самолета. Он похоронен на Троекуровском кладбище.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гурцкая до слез растрогала судей музыкального шоу незадолго до смерти мужа.
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