Диана Гурцкая впервые появилась на публике после смерти мужа

Певица Диана Гурцкая впервые появилась на публике после смерти супруга Петра Кучеренко. Правда, в дистанционном формате. Вместе с сыном она записала видеообращение, которое показали в финале второго сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети» на федеральном канале. Артистка с наследником были участниками этой музыкальной программы, однако после семейной трагедии отказались от дальнейшего участия.

«Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей особенно приятно и важно, что наши выступления оценили телезрители», — сказала Гурцкая в видеообращении.

Замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет 20 мая, возвращаясь из командировки на Кубу. Мужчина почувствовал резкое недомогание прямо во время перелета. Тогда командир воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет в Минеральных Водах. Врачи не смогли спасти его жизнь, Кучеренко умер на борту самолета. Он похоронен на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гурцкая до слез растрогала судей музыкального шоу незадолго до смерти мужа.