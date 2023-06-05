Накануне трагедии: потерявшая мужа Диана Гурцкая довела публику до слез
Гурцкая до слез растрогала судей музыкального шоу незадолго до смерти мужа
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Супруг певицы скоропостижно скончался при возвращении из командировки.
Незадолго до смерти супруга Петра Кучеренко певица Диана Гурцкая выступила вместе с сыном с номером в музыкальном шоу с песней «Родина».
При этом эпизод вышел в эфир уже после трагедии, пишет издание 7Дней.ru. Жюри и зрители шоу были настолько растроганы исполнением, что не смогли сдержать слез.
В стороне не остался даже один из ведущих Дмитрий Харатьян. Он наблюдал за выступлением с мокрыми глазами и затем признался, что оно попало ему прямо в сердце.
После известий о семейной трагедии выступление Гурцкая тронуло телезрителей еще больше. Кучеренко скончался, когда летел в Россию из командировки на Кубе.
Мужчине внезапно стало плохо прямо в самолете, однако врачи не смогли спасти его. 24 мая чиновника похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Проводить его в последний путь пришли не только родные, но также коллеги и друзья: Лолита, Андрей Клишас, Марк Тишман, Анита Цой и другие. Гурцкая и Кучеренко прожили в браке 17 лет и воспитали сына Константина, летом подростку должно исполниться 16 лет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гурцкая отдали личные вещи из рабочего кабинета Кучеренко.
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