Накануне трагедии: потерявшая мужа Диана Гурцкая довела публику до слез

Супруг певицы скоропостижно скончался при возвращении из командировки.

Незадолго до смерти супруга Петра Кучеренко певица Диана Гурцкая выступила вместе с сыном с номером в музыкальном шоу с песней «Родина».

При этом эпизод вышел в эфир уже после трагедии, пишет издание 7Дней.ru. Жюри и зрители шоу были настолько растроганы исполнением, что не смогли сдержать слез.

В стороне не остался даже один из ведущих Дмитрий Харатьян. Он наблюдал за выступлением с мокрыми глазами и затем признался, что оно попало ему прямо в сердце.

После известий о семейной трагедии выступление Гурцкая тронуло телезрителей еще больше. Кучеренко скончался, когда летел в Россию из командировки на Кубе.

Мужчине внезапно стало плохо прямо в самолете, однако врачи не смогли спасти его. 24 мая чиновника похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Проводить его в последний путь пришли не только родные, но также коллеги и друзья: Лолита, Андрей Клишас, Марк Тишман, Анита Цой и другие. Гурцкая и Кучеренко прожили в браке 17 лет и воспитали сына Константина, летом подростку должно исполниться 16 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гурцкая отдали личные вещи из рабочего кабинета Кучеренко.