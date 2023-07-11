В Николаеве заявили об уничтожении склада ВСУ с дальнобойными ракетами

Военную часть неонацисты не могут потушить спустя 12 часов после выстрела.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
Удар армии России уничтожил склады ВСУ в Николаеве с дальнобойными ракетами западного производства, которые использовали на самолетах. Об этом рассказал координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев.
По оперативным данным, которые оказались в распоряжении подполья Николаева, был поражен склад, на нем хранились ракеты, которыми вооружали украинские самолеты на аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия.
«По сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части», — отметил подпольщик в разговоре с РИА Новости.
В понедельник, 10 июля, Минобороны сообщило о том, что в районах городов Николаев и Краматорск ликвидированы склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ.
Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионах ДНР и ЛНР из-за обстрелов со стороны киевского режима. Мирным путем разрешить конфликт, власти Украины отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский боец сбил два дрона ВСУ с хранившейся там информацией о противнике.
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