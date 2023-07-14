«Любил красивых девушек»: подруга Киркорова поделилась воспоминаниями о Градском

При знакомстве народный артист России сразу обратил свое внимание на эффектную блондинку.

Александр Градский любил красивых женщин. О знакомстве с маэстро диджей Катя Гусева эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold, которая прошла в театре «Градский Холл».

«Я с Александром Градским познакомилась, когда летела с гастролей из Челябинска. Мы летели вместе в бизнес-классе с ним и обменялись телефонами. Он сказал: „Гусева, с тобой надо обязательно что-нибудь сделать“. Но, к сожалению, вот такое стечение обстоятельств, и уже не успели», — поделилась диджей.

Катя Гусева подметила, что народный артист России любил красивых женщин, поэтому не смог пройти мимо очаровательной блондинки, а ей, в свою очередь, было приятно от него получить знаки внимания.

«Конечно же, это мега-талантливый человек с фантастическим голосом», — заключила диджей.

Кате Гусевой очень жаль, что наследники Александра Градского до сих не могут найти взаимопонимание и договориться о разделе наследства умершего мэтра.

«У нас всегда разборки, когда есть чего делить. Это грустно. Потому что чаще всего все родственники бьются друг с другом и начинают находить какие-то квартиры, каких-то тайных детей. В общем, я считаю, что это очень плохо», — высказала свое мнение диджей.

Осенью 2021 года Александр Градский был экстренно госпитализирован в московскую клинику, где спустя два дня скончался от ишемического инсульта. Церемония прощания прошла 1 декабря 2021 года в театре «Градский Холл».

Ранее 5-tv.ru писал, почему наследство Градского до сих пор не могут поделить.