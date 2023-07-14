«Любил красивых девушек»: подруга Киркорова поделилась воспоминаниями о Градском

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 797 0

Диджей Катя Гусева: Градский всегда любил красивых женщин и сразу меня заприметил

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер Александр Градский

При знакомстве народный артист России сразу обратил свое внимание на эффектную блондинку.

Александр Градский любил красивых женщин. О знакомстве с маэстро диджей Катя Гусева эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold, которая прошла в театре «Градский Холл».

«Я с Александром Градским познакомилась, когда летела с гастролей из Челябинска. Мы летели вместе в бизнес-классе с ним и обменялись телефонами. Он сказал: „Гусева, с тобой надо обязательно что-нибудь сделать“. Но, к сожалению, вот такое стечение обстоятельств, и уже не успели», — поделилась диджей.

Катя Гусева подметила, что народный артист России любил красивых женщин, поэтому не смог пройти мимо очаровательной блондинки, а ей, в свою очередь, было приятно от него получить знаки внимания.

«Конечно же, это мега-талантливый человек с фантастическим голосом», — заключила диджей.

Кате Гусевой очень жаль, что наследники Александра Градского до сих не могут найти взаимопонимание и договориться о разделе наследства умершего мэтра.

«У нас всегда разборки, когда есть чего делить. Это грустно. Потому что чаще всего все родственники бьются друг с другом и начинают находить какие-то квартиры, каких-то тайных детей. В общем, я считаю, что это очень плохо», — высказала свое мнение диджей.

Осенью 2021 года Александр Градский был экстренно госпитализирован в московскую клинику, где спустя два дня скончался от ишемического инсульта. Церемония прощания прошла 1 декабря 2021 года в театре «Градский Холл».

Ранее 5-tv.ru писал, почему наследство Градского до сих пор не могут поделить.

Тема:
Умер Александр Градский
6 апр
Участница «Голоса» Алла Рид: была последней, кто общался с Градским перед смертью
9 янв
Решила отступить: сестра Градского передумала бороться за наследство
28 нояб
Видео: вдова Градского навестила его могилу в годовщину смерти
7 нояб
Восьмилетний сын тоскует по умершему Градскому: «Первый день рождения без него»
9 сент
Другие планы: Градский не хотел победы Волчкова на «Голосе»
10 авг
Началась судебная битва за наследство Градского в миллиард рублей: что оставил мэтр?
20 июл
Сюжет «Царевны-лягушки»: таролог рассказала, чем грозит эксгумация для Градского
20 июл
Нет покоя на том свете: адвокат Жорин назвал условие эксгумации тела Градского
6 июл
Откуда не ждали: за наследство Градского готовы биться новые родственники
27 июн
«Как-нибудь разберемся»: первый день судов за наследство Градского
+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

14:12
Российские бойцы за сутки отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении
13:51
Раскрыто место лечения певицы МакSим от алкогольной зависимости
13:48
«Однозначно не Альпы»: куда Путин ходит в турпоходы
13:30
В ДНР сообщили о попытке ВСУ прорвать оборону в направлении Урожайного
13:30
Продюсер Джонни Деппа ответил на слухи о визите актера в Россию
13:22
Путин подписал указ о выплатах семьям участников создания фортификационных рубежей

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
Один человек погиб при взрыве баллона с обедненным ураном на Уральском химкомбинате
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео