В Орске 13 детей госпитализированы после массового отравления

Накануне вечером родители воспитанников сразу нескольких детских садов в оренбургском Орске начали обращаться в службу «скорой помощи» из-за плохого самочувствия, в том числе рвоты, у детей.

Как стало известно 5-tv.ru, всего за медицинской помощью обратились 47 детей, 13 из них госпитализированы.

Все пострадавшие из разных детсадов, но их питание организует одна компания. По факту произошедшего проводится проверка. Всем детям оказывается необходимая помощь в полном объеме.

В связи с произошедшим медицинская служба города усилена — в детских больницах подготовлены дополнительные койки. Ситуация находится на контроле губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Ранее 5-tv.ru писал, что в детских садах под Оренбургом массово отравились дети.