«Ребята справились»: как штурмовики ТОФ атаку боевиков ВСУ отразили

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота отразили атаку ВСУ под Угледаром в ДНР. Противник пытался захватить стратегически важный плацдарм, который можно использовать для танкового броска вглубь республики — в сторону Донецка. Морпехи в ходе ожесточенного боя отбросили врага на исходные позиции. С передовой — репортаж Кирилла Олькова.

Единственная проселочная дорога до Угледара, которая не простреливается боевиками. До позиции роты «Шторм Z» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота наша съемочная группа добиралась окольным путем. Бойцы встречают наших коллег на передовых позициях: в окопах и блиндажах. Отсюда до Угледара рукой подать.

Кадры ожесточенных стрелковых боев за ключевую лесополосу под Угледаром удалось запечатлеть нашей съемочной группе. Двенадцать наших штурмовиков против подготовленных наемников. Сверху все их передвижения как на ладони.

«Вижу, сверху один стоит и продолжает отстреливаться, вылез один с северной стороны, сейчас ракета туда пойдет», — говорит Ольков с места событий.

Через секунду на земле взрыв.

Битва за стратегически важный плацдарм, который в будущем можно использовать для танковых прорывов.

Сорок минут перестрелки. Выжившие боевики пятятся назад. Наши из активной обороны переходят в стремительную атаку.

«Против нас стояли ВСУ, гранатомет, тяжелая артиллерия. Штурм вечером. Ребята молодцы, справились. Минимальные условия видимости для противника, чтобы мы были меньше заметны», — отмечают военные.

На кадрах, сделанных со стороны противника, видно, как экипированные боевики готовятся атаковать наши позиции. Они еще не знают, чем для них закончится эта вылазка.

Но наступательный запал быстро заканчивается. ВСУ попадают под шквальный огонь наших штурмовиков — до окопов, где завязался основной бой, смогли добраться единицы.

Боевики лежат на земле, боясь даже поднять голову. Понимают, это сражение они уже проиграли.

ВСУ не помогли ни тактические перестроения, ни военные хитрости. Отряд «Шторм» сработал на опережение. Шли быстро, но при этом максимально тихо.

Прорыв еще одной линии обороны ВСУ позволит нашим подразделениям решить сразу две задачи: приблизиться к противнику, плотно окопавшемуся в Угледаре, и лишить его возможности быстрых контратак. После взятия этого ключевого рубежа враг теперь на расстоянии танкового выстрела.