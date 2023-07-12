На земле, в воздухе и море: G7 пообещала обеспечить Украину передовым оружием

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

G7 пообещала обеспечить Украину современным оружием на земле, в воздухе и море

На земле, в воздухе и море: G7 пообещала обеспечить Украину передовым оружием

Фото: www.globallookpress.com / President Joe Biden Off

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

«Большая семерка» намерена передать ВСУ дальнобойное вооружение и это далеко не все.

G7 пообещала всесторонне обеспечить Киев современным вооружением, чтобы боевики ВСУ могли постоять за себя в воздухе, на земле и море. Информация об этом следует из совместной декларации об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

Группа семи планирует нарастить поставки оружия украинским нацистам, особое внимание уделив средствам противовоздушной обороны, артиллерии, дальнобойным ракетам и боевой авиации.

«Мы будем работать с украинской стороной над расширенным пакетом обязательств и договоренностей в области безопасности», — цитирует документ агентство France-Presse.

В тексе отмечается, что в случае возникновения новых угроз, в частности со стороны России, Незалежная должна обладать возможностью защищать свои территории и суверенитет.

«Большая семерка» также заверила, что поспособствует развитию и наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса страны. Обучение боевиков ВСУ и предоставление разведывательной информации, а также совместная работа в киберсфере тоже входят в планы G7.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили устроить выставку пораженной техники у посольств стран НАТО.

Тема:
Украинское контрнаступление
12 июл
В России предложили устроить выставку пораженной техники у посольств стран НАТО
12 июл
Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям
12 июл
«Подавление контрнаступления»: российские дроны назвали «смертоносными» для ВСУ
12 июл
«Резервы подтянули»: ВС РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении
12 июл
Западная бронетехника горит: как ВСУ с треском провалили контрнаступление
11 июл
Шойгу: Путин дважды в сутки заслушивает доклады об обстановке в зоне СВО
11 июл
ВС РФ уничтожили 17 немецких Leopard с начала контрнаступления ВСУ
11 июл
Шойгу: в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ ответят зеркально
11 июл
Шойгу: потери Киева с начала контрнаступления ВСУ превысили 26 тысяч человек
11 июл
Французский «скальпель»: чем опасны ракеты, которые Макрон хочет передать Киеву
+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.50
-0.99 99.68
-0.74
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

Последние новости

17:47
Минобороны опубликовало кадры переданной техники от ЧВК «Вагнер»
17:47
Нашли в ванной с синей ногой: появились новые подробности смерти Натальи Бочкаревой
17:45
Стали известны имена новых кандидатов на пост мэра Москвы
17:33
Минобороны сообщило о завершении приема военной техники от ЧВК «Вагнер»
17:27
На земле, в воздухе и море: G7 пообещала обеспечить Украину передовым оружием
17:24
«Похоже на шизофрению»: дар исцеления Кати Лель мог быть подарен инопланетянами

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
«Наверное, я и правда плохая мама»: Ханна рассказала, как воспитывает дочерей
Воинственные карлики: почему Берлин начал отказывать Киеву в поставках вооружения
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео