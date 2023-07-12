Стали известны имена новых кандидатов на пост мэра Москвы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 5 0

МГИК зарегистрировал еще четырех человек кандидатами на пост мэра Москвы

Стали известны имена новых кандидатов на пост мэра Москвы

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Тема:
Выборы мэра Москвы — 2023

Кто будет соревноваться в гонке за должность градоначальника?

На выборы мэра Москвы зарегистрировались еще четыре кандидата. Об этом сообщается на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Согласно данным, кандидатами стали Дмитрий Гусев от «Справедливой России», Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Зюганов от КПРФ и Борис Чернышов от ЛДПР. Решение относительно всех участников будущих выборов мэра города были приняты на заседании комиссии.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин поддержит кандидатуру Сергея Собянина на сентябрьских выборах мэра Москвы. Глава государства наблюдает за работой действующего городского главы и высоко оценивает ее.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Собянин официально стал кандидатом на пост мэра Москвы.

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