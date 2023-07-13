Захарова объяснила, почему Зеленский нахамил главе минобороны Британии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Глава британского оборонного ведомства призвал украинского лидера поблагодарить Запад за предоставляемую военную помощь. Какой же ответ последовал?

Захарова объяснила, почему Зеленский нахамил главе минобороны Британии

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский нахамил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу на публичном форуме НАТО в Вильнюсе с целью шантажа, поскольку многое знает. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инцидент между Зеленским и Уоллесом возник буквально на пустом месте. Глава британского оборонного ведомства призвал украинского лидера поблагодарить Запад за предоставляемую военную помощь вместо критики из-за отсутствия конкретных временных рамок по членству Украины в НАТО. В ответ же глава киевского режима заявил в язвительной манере, что он в замешательстве и не знает, как правильно выразить благодарность.

«Зеленский нахамил, поиздевался, потроллил британского министра обороны. <…> По большому счету, он всех их шантажирует объемом знаний, которые у него есть. И, исходя из этого, он требует все больше и больше», — отметила Захарова в эфире одной из программ на федеральном канале.

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