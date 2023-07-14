Российские туристы не могут покинуть Индию из-за наводнения

Больше ста человек погибли за пять дней сильнейших дождей в индийском штате Химачал-Прадеш. Движение поездов парализовано, два крупнейших порта страны прекратили работу.

В самом эпицентре стихии оказались заблокированы российские туристы. «Известиям» удалось с ними связаться. Все подробности — в репортаже корреспондента Снежаны Назаренко.