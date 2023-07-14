Российские туристы не могут покинуть Индию из-за наводнения

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Стихия буквально атаковала индийские города, число жертв ливней и паводков перевалило за сотню.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Hindustan Times; 5-tv.ru

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Погода

Больше ста человек погибли за пять дней сильнейших дождей в индийском штате Химачал-Прадеш. Движение поездов парализовано, два крупнейших порта страны прекратили работу.

В самом эпицентре стихии оказались заблокированы российские туристы. «Известиям» удалось с ними связаться. Все подробности — в репортаже корреспондента Снежаны Назаренко.

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