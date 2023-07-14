Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Владислава из Татарстана
Телезрители смогли собрать нужную сумму для лечения парня.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю Влада из Татарстана.
У парня — тяжелая травма после того, как его сбила машина. Сперва он вообще ничего не помнил и никого не узнавал, теперь его состояние получше, но в голове есть место, где части черепа просто нет — кость раскрошилась из-за удара.
Нужна операция по установке импланта, стоимость вмешательства — больше двух миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Все средства родители потратили на предыдущие лечение и реабилитацию.
Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать недостающую сумму. За сутки вы перечислили три миллиона 853 тысячи 321 рубль. Большое вам спасибо!
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