Природный апокалипсис близко? Почему курортные регионы медленно уходят под воду
Курортные регионы медленно уходят под воду из-за аномальной погоды
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru
Вдоль берега Черного моря стали появляться смерчи. А где-то замечены настоящие ливни-«убийцы». Что происходит с погодой?
Признаки природного апокалипсиса замаячили на курортном горизонте. Еще на прошлой неделе, когда — то тут, то там — вдоль нашего берега Черного моря стали появляться смерчи — они возникали как будто ниоткуда и исчезали, как будто в никуда. К пугающему восторгу туристов — ничего себе, какие кадры!
Смерчи — верные спутники тропических ливней — они образуются при одних же условиях — когда над теплым морем появляются ледяные облака. Так было и сейчас: волна холода из Арктики прошла над всей Россией и достигла Кавказа. Залповые ливни обрушились сначала на Сочи, так, что закрывали аэропорт, и соседние Абхазские курорты — Гагры и Пицунду, где ливень оказался вообще рекордный за всю историю наблюдений. А через пару дней штормов, когда красные флаги на пляжах едва удерживали отдыхающих от моря, трехмесячная норма осадков да еще с градом обрушилась на Туапсинский район. Среди наиболее пострадавших территорий не сам райцентр — а окрестные поселки.
Все подробности о новых природных аномалиях — в репортаже.
- 14 июл
- Пропавшего при подтоплении на Кубани подростка нашли мертвым
- 14 июл
- Челябинск накрыло дымом от пожаров в Свердловской области
- 14 июл
- Российские туристы не могут покинуть Индию из-за наводнения
- 13 июл
- Тела еще двоих человек обнаружили в подтопленном Туапсе
- 13 июл
- Остался кухонный гарнитур: очевидец рассказал об унесенном в море домике в Туапсе
- 13 июл
- Смыло вместе с домом: тела двоих пропавших при подтоплениях обнаружены на Кубани
- 13 июл
- В Индии 15 российских туристов оказались заблокированы в горах из-за наводнений
- 13 июл
- В Туапсе возбудили уголовное дело после пропажи четырех жителей из-за разгула стихии
- 13 июл
- Режим повышенной готовности введен в Анапе из-за надвигающегося циклона
- 12 июл
- Улицы превратились в реки: как выглядит Туапсинский район Кубани после мощного ливня
Читайте также
94%
-0.06 101.20
0.52
Нашли ошибку?