Природный апокалипсис близко? Почему курортные регионы медленно уходят под воду

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Курортные регионы медленно уходят под воду из-за аномальной погоды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Вдоль берега Черного моря стали появляться смерчи. А где-то замечены настоящие ливни-«убийцы». Что происходит с погодой?

Признаки природного апокалипсиса замаячили на курортном горизонте. Еще на прошлой неделе, когда — то тут, то там — вдоль нашего берега Черного моря стали появляться смерчи — они возникали как будто ниоткуда и исчезали, как будто в никуда. К пугающему восторгу туристов — ничего себе, какие кадры!

Смерчи — верные спутники тропических ливней — они образуются при одних же условиях — когда над теплым морем появляются ледяные облака. Так было и сейчас: волна холода из Арктики прошла над всей Россией и достигла Кавказа. Залповые ливни обрушились сначала на Сочи, так, что закрывали аэропорт, и соседние Абхазские курорты — Гагры и Пицунду, где ливень оказался вообще рекордный за всю историю наблюдений. А через пару дней штормов, когда красные флаги на пляжах едва удерживали отдыхающих от моря, трехмесячная норма осадков да еще с градом обрушилась на Туапсинский район. Среди наиболее пострадавших территорий не сам райцентр — а окрестные поселки.

Все подробности о новых природных аномалиях — в репортаже.

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