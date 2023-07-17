Глава Крыма Аксенов просит воздержаться от поездок через Крымский мост

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 238 0

Чиновник обратился к гражданам, чтобы те выбирали альтернативный сухопутный маршрут.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов просит гостей полуострова и местных жителей сейчас воздержаться от пересечения Крымского моста. Об этом он заявил утром 17 июля в своем Telegram-канале.

В целях безопасности необходимо выбрать маршрут через новые регионы России, а именно — альтернативный сухопутный.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал политик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края на Крымском мосту остановлено движение. По словам Главы Республики Крым Сергея Аксенова, все экстренные службы и правоохранительные органы работают на месте. 

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Глава Крыма Аксенов просит воздержаться от поездок через Крымский мост

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