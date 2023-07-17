Из-за ЧП на Крымском мосту открыто передвижение по маршруту по новым регионам РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 130 0

Минтранс: в связи с закрытием движения по Крымскому мосту доступно передвижение по новым регионам РФ

Из-за ЧП на Крымском мосту открыто передвижение по маршруту по новым регионам РФ

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Об этом сообщили россиянам в Министерстве транспорта.

В связи с приостановлением движения по Крымскому мосту в результате ЧП для водителей доступно передвижение по наземному маршруту по новым регионам России. Об этом сообщает российский Минтранс.

«На въезде в Темрюкский район со стороны Славянска-на-Кубани и Анапы сотрудники полиции информируют водителей, что проезд на Крымский мост закрыт», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края на Крымском мосту остановлено движение. По словам Главы Республики Крым Сергея Аксенова, все экстренные службы и правоохранительные органы работают на месте.

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