Путин заявил о всемерной поддержке пострадавших от перекрытия Крымского моста

Необходимо оказать всемерную поддержку тем, кто так или иначе пострадал из-за перекрытия Крымского моста в результате совершенного украинскими беспилотниками теракта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания 17 июля.

«Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении. Это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе», — подчеркнул глава государства.

Путин поручил доложить ему о том, как решаются вопросы с питанием и обеспечением граждан питьевой водой, достаточно ли медицинских пунктов для оказания помощи, как перенаправляются транспортные потоки, какие предложены альтернативные маршруты грузоперевозок и легковых автомобилей, и как обеспечена безопасность этих маршрутов.

Также президент поручил всесторонне оценить нанесенный в результате теракта ущерб и максимально оперативно начать восстановительные работы.

Теракт на Крымском мосту произошел ранним утром 17 июля. Установлено, что переправу атаковали два украинских надводных дрона, в результате чего было разрушено дорожное полотно в районе 145-й опоры. При взрыве на мосту погибли двое жителей Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом киевского режима.