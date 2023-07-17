Ответ будет: Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом киевского режима

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 122 0

Путин: Россия не оставит без ответа теракт киевского режима на Крымском мосту

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

Глава государства назвал это преступление бессмысленным и жестоким.

Владмиир Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом киевского режима.

«Очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок», — заявил глава государства по итогам оперативного совещания по факту атаки на переправу утром 17 июля.

Путин подчеркнул, что преступление киевского режима еще и жестокое, так как погибли гражданские. Поэтому ответ на это от России обязательно будет. В настоящее время Министерство обороны готовит соответствующее предложение.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru глава государства провел оперативное совещание, в рамках которого дал поручение детально разобраться в произошедшем утром 17 июля. В результате атаки двумя украинскими надводными беспилотниками было разрушено дорожное полотно в районе 145-й опоры Крымского моста. Погибли двое жителей Белгородской области. За жизнь их несовершеннолетней дочери борются врачи.

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