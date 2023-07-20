Грозит дефицит? Торнадо разрушил гигантский завод Pfizer в США
Торнадо разрушил завод Pfizer в Северной Каролине
Фото, видео: www.globallookpress.com /c40; 5-tv.ru
Там производили до 30% всех инъекционных лекарств в Штатах.
Мощный торнадо разрушил крупнейший завод американской фармацевтической компании Pfizer в Северной Каролине. Там производят до 30% всех инъекционных лекарств в Штатах.
Крышу предприятия смяло как бумажную, а обломки разбросало на десятки метров. Более 50 тысяч платформ с лекарствами повреждены и препараты непригодны к использованию.
Эксперты уже говорят о грядущем дефиците, а в компании же пока думают, как восполнить многомиллионный ущерб, а также заверяют, что никто из четырех с половиной тысяч сотрудников не пострадал.
Чего не скажешь об остальных жителях юго-востока США. Более десяти человек получили ранения, сотни домов разбиты в щепки, повалены деревья и заблокированы главные транспортные магистрали.
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