Нужно быть осторожным! Россиян предупредили об аномальной жаре, ливнях и граде

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Климатолог Терешонок спрогнозировал усиление жары и ливней в РФ

Нужно быть осторожным! Россиян предупредили об аномальной жаре, ливнях и граде

Фото: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов

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Тема:
Погода

Погодные перемены будут связаны с увеличением высоты границ между слоями атмосферы.

Россиян предупредили об аномальной жаре, ливнях и граде из-за увеличения высоты границ между слоями атмосферы. Об этом в беседе с URA.RU заявил климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

Как пояснил специалист, такая погода ожидает жителей России из-за того, что воздух постепенно иссушается, температура повышается. Тем самым тропосфера (нижний слой атмосферы — Прим. ред.) становится выше и приближается к более южным регионам.

«Из-за этого потепления тропопауза выше, там резкий взлом температуры происходит, значит, высота вот этих мощных облаков, опасных облаков, дающих осадки, сильные ливни, грады — будет выше, и вертикальное развитие будет довольно-таки мощнее. Этого следует ожидать», — объяснил Терешонок.

Из-за таких перемен в погоде с проблемами столкнется и авиаотрасль, так как зон турбулентности станет больше, возникнут опасные для воздушных судов облака.

«Тропосфера по высоте растет, естественно увеличивается высота, до которой формируются кучево-дождевые облака, опасные для авиации, которые стараются облетать», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Европа готовится к 50-градусной жаре.

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