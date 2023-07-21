Нужно быть осторожным! Россиян предупредили об аномальной жаре, ливнях и граде

Климатолог Терешонок спрогнозировал усиление жары и ливней в РФ
Фото: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов
Погодные перемены будут связаны с увеличением высоты границ между слоями атмосферы.
Россиян предупредили об аномальной жаре, ливнях и граде из-за увеличения высоты границ между слоями атмосферы. Об этом в беседе с URA.RU заявил климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок.
Как пояснил специалист, такая погода ожидает жителей России из-за того, что воздух постепенно иссушается, температура повышается. Тем самым тропосфера (нижний слой атмосферы — Прим. ред.) становится выше и приближается к более южным регионам.
«Из-за этого потепления тропопауза выше, там резкий взлом температуры происходит, значит, высота вот этих мощных облаков, опасных облаков, дающих осадки, сильные ливни, грады — будет выше, и вертикальное развитие будет довольно-таки мощнее. Этого следует ожидать», — объяснил Терешонок.
Из-за таких перемен в погоде с проблемами столкнется и авиаотрасль, так как зон турбулентности станет больше, возникнут опасные для воздушных судов облака.
«Тропосфера по высоте растет, естественно увеличивается высота, до которой формируются кучево-дождевые облака, опасные для авиации, которые стараются облетать», — добавил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Европа готовится к 50-градусной жаре.
- 20 июл
- Грозит дефицит? Торнадо разрушил гигантский завод Pfizer в США
- 20 июл
- Не выходить на улицу: новое погодное ненастье захлестнуло Италию
- 20 июл
- Тюмень оказалась под водой из-за урагана с проливными дождями
- 19 июл
- Будет хуже? Чего ждать жителям Москвы на фоне бушующей непогоды
- 19 июл
- Апокалипсис в городе: все парки и зоопарк закрыли в Москве из-за непогоды
- 19 июл
- В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Когда конец дождям?
- 19 июл
- За «Цербером» пришел «Харон»: Европа готовится к 50-градусной жаре
- 18 июл
- Вся мощь непогоды: опубликованы кадры последствий мощного ливня в Москве
- 18 июл
- Волны до девяти метров: мощный тайфун обрушился на юг Китая
- 18 июл
- «Обрушились сверхинтенсивные осадки»: некоторые улицы Москвы ушли под воду
Читайте также
88%
-0.35 101.83
-0.61
Нашли ошибку?