Астрахань накрыл внезапный ураган с мощным ливнем
Ветер срывал крыши с домов и валил деревья.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Song Qiong; 5-tv.ru
Отдых у воды обернулся настоящим испытанием для жителей Астрахани. На пляж в южном пригороде налетела песчаная буря. В воздух поднялись тонны пыли, а видимость упала до нескольких десятков метров.
Ураганный ветер буквально сбивал отдыхающих с ног. В водоеме поднялись гигантские волны. Сам город накрыли ливень и ураган. Стихия оставила без света и связи почти 15 тысяч астраханцев. Ветер срывал крыши с домов и валил деревья. Из-за удара молнии загорелся частный дом.
- 22 июл
- «Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
- 21 июл
- До 42 градусов в тени: жара обрушилась на популярные курорты Турции
- 21 июл
- Нужно быть осторожным! Россиян предупредили об аномальной жаре, ливнях и граде
- 20 июл
- Грозит дефицит? Торнадо разрушил гигантский завод Pfizer в США
- 20 июл
- Не выходить на улицу: новое погодное ненастье захлестнуло Италию
- 20 июл
- Тюмень оказалась под водой из-за урагана с проливными дождями
- 19 июл
- Будет хуже? Чего ждать жителям Москвы на фоне бушующей непогоды
- 19 июл
- Апокалипсис в городе: все парки и зоопарк закрыли в Москве из-за непогоды
- 19 июл
- В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Когда конец дождям?
- 19 июл
- За «Цербером» пришел «Харон»: Европа готовится к 50-градусной жаре
Читайте также
+13° 757 мм рт. ст.
94%
94%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
-0.47 100.66
-1.17
Нашли ошибку?