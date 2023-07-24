Астрахань накрыл внезапный ураган с мощным ливнем

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Ветер срывал крыши с домов и валил деревья.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Song Qiong; 5-tv.ru

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Отдых у воды обернулся настоящим испытанием для жителей Астрахани. На пляж в южном пригороде налетела песчаная буря. В воздух поднялись тонны пыли, а видимость упала до нескольких десятков метров.

Ураганный ветер буквально сбивал отдыхающих с ног. В водоеме поднялись гигантские волны. Сам город накрыли ливень и ураган. Стихия оставила без света и связи почти 15 тысяч астраханцев. Ветер срывал крыши с домов и валил деревья. Из-за удара молнии загорелся частный дом.

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