Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 29 0

В МИД решительно осудили попытку атаки дронами российской столицы.

Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма. Это заявление дипломат сделала телеканалу RTVI, комментируя инцидент.

В Москве после атаки беспилотников перекрыто движение по Комсомольскому проспекте в сторону области, также перекрыто движение по проспекту Лихачева.

Попытка атаки Москвы беспилотниками произошла рано утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате диверсии нет. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, удары были зафиксированы в районе двух нежилых зданий.

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