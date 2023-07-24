Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
В МИД решительно осудили попытку атаки дронами российской столицы.
Фото: 5-tv.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма. Это заявление дипломат сделала телеканалу RTVI, комментируя инцидент.
В Москве после атаки беспилотников перекрыто движение по Комсомольскому проспекте в сторону области, также перекрыто движение по проспекту Лихачева.
Попытка атаки Москвы беспилотниками произошла рано утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате диверсии нет. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, удары были зафиксированы в районе двух нежилых зданий.
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