«Никому ничего не должна»: Бузова ответила на публикации о долгах перед налоговой

Как звезда отреагировала на тиражируемые в СМИ слухи?

Телеведущая Ольга Бузова ответила на новости о наличии долгов перед налоговой. Знаменитость утверждает, что она исправно платит налоги.

«Я снимаю шоу в Африке, которое будет смотреть вся страна, а меня в России каждый день куда-то вносят. То в списки, то я что-то не сделала, то находят старые отчеты компаний, в которых меня нет уже давным-давно, и выдают за настоящее время, то выясняют какие у меня долги в налоговой», — говорит звезда.

Она подчеркнула, что «никому ничего не должна», а также добавила, что обладает лишь одним ИП. При этом Бузова признала в Telegram-канале, что в 2023 году налоговая действительно запрашивала у нее документы — и этот запрос был удовлетворен, поэтому у органа нет к ней вопросов.

Еще одна претензия артистки к СМИ — информация про наличие долга в 192 тысячи рублей. В связи с этим телеведущая опубликовала датированный 24 июля документ из налоговой, свидетельствующий об отсутствии просрочек.

Бузова добавила, что у нее «все оплачено». Напоследок звезда призвала СМИ перестать использовать ее имя для поднятия цитируемости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что данные системы СПАРК свидетельствуют об огромных убытках Бузовой в ее бизнес-проектах.