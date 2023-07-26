«Никому ничего не должна»: Бузова ответила на публикации о долгах перед налоговой

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 40 0

Бузова заявила об отсутствии долгов перед налоговой

«Никому ничего не должна»: Бузова ответила на публикации о долгах перед налоговой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Как звезда отреагировала на тиражируемые в СМИ слухи?

Телеведущая Ольга Бузова ответила на новости о наличии долгов перед налоговой. Знаменитость утверждает, что она исправно платит налоги.

«Я снимаю шоу в Африке, которое будет смотреть вся страна, а меня в России каждый день куда-то вносят. То в списки, то я что-то не сделала, то находят старые отчеты компаний, в которых меня нет уже давным-давно, и выдают за настоящее время, то выясняют какие у меня долги в налоговой», — говорит звезда.

Она подчеркнула, что «никому ничего не должна», а также добавила, что обладает лишь одним ИП. При этом Бузова признала в Telegram-канале, что в 2023 году налоговая действительно запрашивала у нее документы — и этот запрос был удовлетворен, поэтому у органа нет к ней вопросов.

Еще одна претензия артистки к СМИ — информация про наличие долга в 192 тысячи рублей. В связи с этим телеведущая опубликовала датированный 24 июля документ из налоговой, свидетельствующий об отсутствии просрочек.

Бузова добавила, что у нее «все оплачено». Напоследок звезда призвала СМИ перестать использовать ее имя для поднятия цитируемости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что данные системы СПАРК свидетельствуют об огромных убытках Бузовой в ее бизнес-проектах.

Тема:
Ольга Бузова
24 июл
Минус 19 миллионов: бизнес Бузовой понес огромные убытки
24 июл
Бывшему Ольги Бузовой вынесли очередной приговор
24 июл
Созависимость или тип личности? Психолог раскрыл причину одиночества Бузовой
22 июл
Ольга Бузова поспешила забронировать отель для своей свадьбы: «Примеряю платье»
17 июл
«Мы не должны были этого делать»: Денис Дорохов о поцелуе с Ольгой Бузовой
15 июл
Бред сумасшедшего: Бузова отказалась устраивать свадьбу со своим возлюбленным
9 июл
«Будем искать любовь дальше»: Дава ушел с поста ведущего «Дома-2»
5 июл
«Оля Бузова подсадила на колбасу»: Мария Погребняк рассказала про свою диету
3 июл
«Откуда грудь?» — Бузова показала внезапно выросшие формы
2 июл
«Лучше не уходить!» — Бузова предостерегла потенциальных партнеров
+23° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

17:22
Во власти стихии: сильнейшие пожары охватили юг Европы и север Африки
17:16
Главная угроза: чего больше всего опасаются боевики ВСУ в зоне СВО
17:15
Британия заблокировала выступление российского докладчика на Совбезе по Украине
17:15
Не все так розово: 5 важных уроков из отношений Барби и Кена, которым стоит поучиться каждой девушке
17:10
«Не ставьте на себе крест»: как женщине принять страшный диагноз «бесплодие»
17:05
Виновата школа? Российские дети все чаще приобретают близорукость

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Заплаканная из-за развода Галич изображала счастье на съемках: «Ненавижу подводить людей»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео