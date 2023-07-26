«Никому ничего не должна»: Бузова ответила на публикации о долгах перед налоговой
Бузова заявила об отсутствии долгов перед налоговой
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Как звезда отреагировала на тиражируемые в СМИ слухи?
Телеведущая Ольга Бузова ответила на новости о наличии долгов перед налоговой. Знаменитость утверждает, что она исправно платит налоги.
«Я снимаю шоу в Африке, которое будет смотреть вся страна, а меня в России каждый день куда-то вносят. То в списки, то я что-то не сделала, то находят старые отчеты компаний, в которых меня нет уже давным-давно, и выдают за настоящее время, то выясняют какие у меня долги в налоговой», — говорит звезда.
Она подчеркнула, что «никому ничего не должна», а также добавила, что обладает лишь одним ИП. При этом Бузова признала в Telegram-канале, что в 2023 году налоговая действительно запрашивала у нее документы — и этот запрос был удовлетворен, поэтому у органа нет к ней вопросов.
Еще одна претензия артистки к СМИ — информация про наличие долга в 192 тысячи рублей. В связи с этим телеведущая опубликовала датированный 24 июля документ из налоговой, свидетельствующий об отсутствии просрочек.
Бузова добавила, что у нее «все оплачено». Напоследок звезда призвала СМИ перестать использовать ее имя для поднятия цитируемости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что данные системы СПАРК свидетельствуют об огромных убытках Бузовой в ее бизнес-проектах.
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