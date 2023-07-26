Все уплыло: сильнейший с конца XIX века ливень прошел в Москве

Сильнейший с конца XIX века ливень прошел в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
Дожди буквально блокировали город. Транспорт передвигался с трудом.
Погода в Москве днем и вечером оставляла желать лучшего: дождей было настолько много, что количество осадков превзошло все ожидания. Как отмечают эксперты, прошедший ливень был сильнейшим с конца XIX века. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры последствий.
«По данным метеорологов, сегодня в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. За несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков», — говорилось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Больше всего пострадал от «ливня века» Можайский район столицы. Впрочем, благодаря оперативным действиям городских служб, последствия дождя в основной своей массе удалось ликвидировать. Бригады ГУП «Мосводосток» вели дежурство и помогали справиться с буйством стихии.
Синоптики отмечают, что в ближайшие дни ливни могут продолжатся. Городские службы будут работать в режиме повышенной готовности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тропические ливни обрушатся на Центральную Россию из-за сурового балканского циклона.
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