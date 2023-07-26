«Суровый балканец»: жителей России предупредили о тропических ливнях

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Тропические ливни обрушатся на Центральную Россию из-за сурового балканского циклона

«Суровый балканец»: жителей России предупредили о тропических ливнях

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Ожидается, что до конца недели выпадет целая месячная норма осадков.

На Центральную Россию и Черноземье обрушатся тропические дожди в ближайшие выходные, 28 и 29 июля. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, они связаны с «выходом сурового «балканца» — балканского циклона, насыщенного морской влагой и теплом. Ожидается, что до конца недели местами прольется до 60-80 миллиметров, а это еще дополнительно почти месячная норма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в некоторых регионах России в ближайшее время прогнозируется аномальная жара. Температура поднимется до рекордных +39 градусов.

Тема:
Погода
26 июл
Жары не дождались: сильные дожди вновь накрыли Москву
26 июл
Жаркое лето: россиян предупредили о температуре до +39 градусов
26 июл
В Москве ожидается потепление до 27 градусов
24 июл
Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
24 июл
Астрахань накрыл внезапный ураган с мощным ливнем
22 июл
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
21 июл
До 42 градусов в тени: жара обрушилась на популярные курорты Турции
21 июл
Нужно быть осторожным! Россиян предупредили об аномальной жаре, ливнях и граде
20 июл
Грозит дефицит? Торнадо разрушил гигантский завод Pfizer в США
20 июл
Не выходить на улицу: новое погодное ненастье захлестнуло Италию
+23° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

17:22
Во власти стихии: сильнейшие пожары охватили юг Европы и север Африки
17:16
Главная угроза: чего больше всего опасаются боевики ВСУ в зоне СВО
17:15
Британия заблокировала выступление российского докладчика на Совбезе по Украине
17:15
Не все так розово: 5 важных уроков из отношений Барби и Кена, которым стоит поучиться каждой девушке
17:10
«Не ставьте на себе крест»: как женщине принять страшный диагноз «бесплодие»
17:05
Виновата школа? Российские дети все чаще приобретают близорукость

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Заплаканная из-за развода Галич изображала счастье на съемках: «Ненавижу подводить людей»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео