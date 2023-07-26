«Суровый балканец»: жителей России предупредили о тропических ливнях

Тропические ливни обрушатся на Центральную Россию из-за сурового балканского циклона
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Ожидается, что до конца недели выпадет целая месячная норма осадков.
На Центральную Россию и Черноземье обрушатся тропические дожди в ближайшие выходные, 28 и 29 июля. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, они связаны с «выходом сурового «балканца» — балканского циклона, насыщенного морской влагой и теплом. Ожидается, что до конца недели местами прольется до 60-80 миллиметров, а это еще дополнительно почти месячная норма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в некоторых регионах России в ближайшее время прогнозируется аномальная жара. Температура поднимется до рекордных +39 градусов.
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