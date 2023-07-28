Российские военные захватили французский колесный танк в Запорожской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

ВС России захватили французский танк AMX-10 RC в хорошем состоянии

Российские военные захватили французский колесный танк в Запорожской области

Фото: Reuters / STRINGER

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Оказалось, что танк на ходу и боеспособен.

Российские военнослужащие на запорожском направлении захватили французский колесный танк AMX-10 RC. Об этом сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На запорожском направлении наши ребята захватили колесный танк AMX-10 RC в очень хорошем состоянии, он на ходу», — заявил Рогов.

До этого российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC, принадлежащий киевскому режиму, в июне.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, ка российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC в зоне СВО.

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