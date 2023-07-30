Путин принял парад Военно-морского флота в Петербурге

Вместе с президентом России в масштабном мероприятии принимает участие глава Минобороны Сергей Шойгу
Фото, видео: 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин принял парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. 5-tv.ru публикует уникальные кадры с места событий.
Вместе с главой государства в масштабном мероприятии принимает участие глава Минобороны Сергей Шойгу.
Празднование Дня ВМФ в стране началось с Камчатки. Оно стартовало с возложения гирлянды Славы к памятнику российскому адмиралу Василию Завойко в Петропавловске-Камчатском. Затем по главной площади города торжественным маршем прошли составы парадных расчетов войск и сил на Северо-Востоке РФ. Стройные ряды офицеров встречали аплодисментами.
День Военно-морского флота в РФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году он приходится на 30-е число. Этот год считается юбилейным сразу для нескольких флотов нашей необъятной страны: 290 лет исполняется Северному флоту, 240 лет — флоту Черноморскому и 320 лет — ровеснику Санкт-Петербурга — Балтийскому флоту.
В День ВМФ праздничные мероприятия проходят не только в Северной столице, но и во многих других регионах. Самые массовые организуют, конечно, в портовых городах: Кронштадте, Севастополе, Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Североморске, Новороссийске, Балтийске и других.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце масштабного праздника жителей и гостей Петербурга, а также всей России ждет праздничный салют.
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