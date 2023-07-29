Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 415 танков

На фоне неудач украинские боевики изменили тактику боевых действий, чтобы сберечь оставшиеся вооружения.
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала своего контрнаступления потеряли свыше 400 танков, а также более тысячи бронемашин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».
«Начиная с 4 июня, я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно, и это только то, что мы видим, а сейчас — 415 и 1,3 тысячи с лишним бронемашин разного класса», — сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что большая часть бронетехники была западного производства.
Путин также подчеркнул, что в связи с неудачами ВСУ изменили тактику ведения боевых действий, чтобы сберечь оставшиеся у них вооружения.
Украинское контрнаступление было официально объявлено 4 июня. В бой пошли подготовленные экспертами НАТО бригады ВСУ на нескольких направлениях. Спустя месяц глава Минобороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что своих целей киевский режим не достиг. При этом несет большие потери — как в живой силе, так и в военной технике.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские бойцы уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области.
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