Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 415 танков

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 53 0

На фоне неудач украинские боевики изменили тактику боевых действий, чтобы сберечь оставшиеся вооружения.

Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 415 танков

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала своего контрнаступления потеряли свыше 400 танков, а также более тысячи бронемашин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«Начиная с 4 июня, я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно, и это только то, что мы видим, а сейчас — 415 и 1,3 тысячи с лишним бронемашин разного класса», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что большая часть бронетехники была западного производства.

Путин также подчеркнул, что в связи с неудачами ВСУ изменили тактику ведения боевых действий, чтобы сберечь оставшиеся у них вооружения.

Украинское контрнаступление было официально объявлено 4 июня. В бой пошли подготовленные экспертами НАТО бригады ВСУ на нескольких направлениях. Спустя месяц глава Минобороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что своих целей киевский режим не достиг. При этом несет большие потери — как в живой силе, так и в военной технике.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские бойцы уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области.

Тема:
Спецоперация
29 июл
Путин: серьезных изменений в зоне СВО нет, ВСУ отвели силы на восстановление
29 июл
Путин: разговор с лидерами стран Африки по Украине был долгим и предметным
29 июл
Российские военные в ходе спецоперации впервые захватили шведскую БМП CV90
29 июл
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
29 июл
Оба варианта смертельны: Запад поставил Зеленского перед кошмарным выбором
29 июл
Мощная гаубица «Мста-Б»! Лучшее видео из зоны СВО за день
29 июл
Запад предложил Зеленскому выбрать яд после провала контрнаступления
29 июл
«Мы пропустили все, что сделал Путин»: в США признали ошибку в отношении России
29 июл
ВСУ используют северокорейские ракеты для РСЗО «Град»
29 июл
В России благодаря «подаркам» НАТО нашли слабые места западной техники
+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:14
Путин заявил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня
0:07
Путин прокомментировал перенос Рождества на Украине: «Они и церковь уничтожают»
23:35
Путин: серьезных изменений в зоне СВО нет, ВСУ отвели силы на восстановление
23:28
Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 415 танков
23:17
Путин: разговор с лидерами стран Африки по Украине был долгим и предметным
23:11
Путин высоко оценил взаимовыгодные проекты РФ и Африки: «Не просят подачек»

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Глава Конго поблагодарил Путина за проведение саммита «Россия — Африка»
«Он в гневе и смятении»: что чувствует Зеленский из-за уничтоженных ракет HIMARS
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео