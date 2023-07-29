Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 415 танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала своего контрнаступления потеряли свыше 400 танков, а также более тысячи бронемашин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«Начиная с 4 июня, я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно, и это только то, что мы видим, а сейчас — 415 и 1,3 тысячи с лишним бронемашин разного класса», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что большая часть бронетехники была западного производства.

Путин также подчеркнул, что в связи с неудачами ВСУ изменили тактику ведения боевых действий, чтобы сберечь оставшиеся у них вооружения.

Украинское контрнаступление было официально объявлено 4 июня. В бой пошли подготовленные экспертами НАТО бригады ВСУ на нескольких направлениях. Спустя месяц глава Минобороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что своих целей киевский режим не достиг. При этом несет большие потери — как в живой силе, так и в военной технике.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские бойцы уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области.