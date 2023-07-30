Ураган в Марий Эл унес жизни шести человек

Обрушившаяся на Марий Эл непогода унесла жизни шести человек, трое из них дети. Об этом сообщили глава республики Юрий Зайцев.

Трагедия произошла в Волжском районе республики. Погода резко ухудшилась вечером 29 июля. В этом время возле озер Яльчик и Таир люди отдыхали «дикарями». Пронесшийся по этой местности ураган повалил деревья прямо на палатки, что и привело к трагедии.

«По информации на данный момент, у нас погибли шесть человек, трое из которых — дети. Всего пострадали 22 человека», — написал Зайцев в своем Telegram-канале.

Он указал, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Дороги уже расчищены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что непогода обрушилась и на Казань. Шквалистый ветер также повалил деревья в городе и повредил крыши нескольких домов.