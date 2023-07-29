Непогода обрушилась на Казань: шквалистый ветер срывает крыши с домов и валит деревья
Штормовой ветер срывает крыши с домов и валит деревья в Казани
Фото: www.globallookpress.com / Mimmo Carriero
Мэрия города призвала местных жителей не выходить из дома без необходимости.
Непогода настигла Казань — шквалистый ветер, дождь и гроза обрушились на город в субботу, 29 июля.
Сильный ветер уже повалил несколько деревьев и повредил крыши. Кадрами последствий разбушевавшейся стихии делятся в соцсетях местные жители. Не выдерживают и линии электропередачи (ЛЭП) — искрами взрываются провода. В местных Telegram-каналах сообщают, что несколько районов города остались без электричества.
Мэрия города призвала горожан стараться не находится рядом с деревьями и легкими конструкциями, а лучше — не выходить из дома без необходимости.
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