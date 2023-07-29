Непогода обрушилась на Казань: шквалистый ветер срывает крыши с домов и валит деревья

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 43 0

Штормовой ветер срывает крыши с домов и валит деревья в Казани

Непогода обрушилась на Казань: шквалистый ветер срывает крыши с домов и валит деревья

Фото: www.globallookpress.com / Mimmo Carriero

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Тема:
Погода

Мэрия города призвала местных жителей не выходить из дома без необходимости.

Непогода настигла Казань — шквалистый ветер, дождь и гроза обрушились на город в субботу, 29 июля.

Сильный ветер уже повалил несколько деревьев и повредил крыши. Кадрами последствий разбушевавшейся стихии делятся в соцсетях местные жители. Не выдерживают и линии электропередачи (ЛЭП) — искрами взрываются провода. В местных Telegram-каналах сообщают, что несколько районов города остались без электричества.

Мэрия города призвала горожан стараться не находится рядом с деревьями и легкими конструкциями, а лучше — не выходить из дома без необходимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Европе и США борются с экстремальной жарой.

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