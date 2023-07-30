Наша гордость: как отмечают День Военно-морского флота в Петербурге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

В Параде ВМФ В Петербурге принимают участие 45 кораблей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

Порядка трех тысяч военнослужащих были привлечены к участию в праздничных мероприятиях.

В Санкт-Петербурге с величественным масштабом отмечают День Военно-Морского флота РФ. В торжественном параде принимают участие 33 корабля и катера, четыре подводные лодки, а также восемь парусных судов.

Жители и гости Северной столицы сегодня, 30 июля, могут вживую увидеть мощь отечественного флота в акватории Невы и Кронштадте.

От Петропавловки до Дворцового моста для показа выставлены парусный линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Буря»; между Дворцовым и Благовещенским мостами: подводная лодка «Санкт-Петербург», сторожевой корабль «Неустрашимый», подводная лодка «Великие Луки»; на стрелке Васильевского острова: куттер «Лукулл», бриг «Триумф», шхуны «Ольга», «Надежда» и бриг «Россия».

Подводная лодка «Дмитров», малый ракетный корабль «Мытищи», корв «Бойкий», барк «Седов», а также парусный корабль «Мир» расположились на Большом Кронштадтском рейде.

Строем по Неве прошли десять катеров и четыре корабля из арсенала отечественного Военно-морского флота, погрануправления ФСБ и Главного управления МЧС по Петербургу. Друг за другом под разведенными мостам проплыли: противодиверсионные катера Балтийского флота (БФ) «Нахимовец», «П-468», «П-474» с флагами, десантные катера БФ «Алексей Баринов» с ботиком Петра I и «Иван Пасько», патрульные катера типа «Раптор», «Евгений Колесников» БФ и «П-436» Каспийского флота (КФ) и «Советск» БФ, пограничный сторожевой катер «Соболь» и два катера МЧС.

В Финском заливе задействованы 11 кораблей и одна подводная лодка ВМФ и погрануправления ФСБ, среди них: малые противолодочные корабли БФ «Уренгой» и «Зеленодольск», малые ракетные корабли БФ «Одинцово» и «Град», корветы БФ «Стойкий» и «Сообразительный», большие десантный и противолодочный корабли СФ «Иван Грен» и «Североморск», учебный корабль БФ «Смольный», пограничный сторожевой корабль «Сочи» и большая подводная лодка ТОФ «Уфа».

Порядка трех тысяч военнослужащих были привлечены к участию в праздничных мероприятиях.

В России День Военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Праздничные мероприятия сегодня состоятся во многих городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Астрахани, Калининграде и других. Масштабные показательные выступления пройдут не только на воде, но и на суше. Россияне могут не только полюбоваться на мощь флота — уникальные военные корабли, но и принять участие в военно-спортивных соревнованиях.

2023 год стал юбилейным сразу для нескольких флотов нашей необъятной страны: 290 лет исполняется Северному флоту, 240 лет — флоту Черноморскому и 320 лет — ровеснику Санкт-Петербурга — Балтийскому флоту.

Ранее 5-tv.ru писал, что факелы Ростральных колонн зажгли в Петербурге в честь Дня ВМФ.

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