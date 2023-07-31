Сильнейший обстрел: как боевики ВСУ безжалостно ударили по центру Донецка
ВСУ нанесли удар по центру Донецка из оружия НАТО
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Появились подробности очередного преступления киевского режима, направленного против мирных граждан.
Центр Донецка подвергся сильнейшим ударам со стороны ВСУ. Всего прогремело около десятка взрывов, огонь по городу неонацисты вели из натовских артиллерийских систем.
По последним данным, есть уже четверо погибших, также загорелись маршрутка и несколько автомобилей. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев передает с места событий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики выпустили по Донецку 23 снаряда. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима, отметили, что город был обстрелян с помощью артиллерийских снарядов натовского калибра.
На территорию города упало в общей сложности 23 вражеских снаряда. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
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