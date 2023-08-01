Зона бедствия: обильные осадки привели к наводнениям в Пекине

Многие здания оказались затоплены, а улицы скрылись под бурными реками.

Разрушительный тайфун обрушился на север Китая. Обильные ливни привели к серьезным наводнениям.

Более 30 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться из Пекина. Оставшихся в зоне бедствия жителей призвали укрываться в домах.

Но многие здания оказались затоплены, а улицы скрылись под бурными реками. В затопленных районах работают тысячи спасателей. Ситуация с паводками может ухудшиться, так как, по прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться еще несколько дней.

Тайфун уже унес жизни, по меньшей мере, двух человек. Экономический ущерб составил более 430 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный шторм с градом обрушился на Севастополь. Частные дома и подъезды затопило, в нескольких районах пропало электричество.