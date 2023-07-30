Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений после атаки БПЛА

Киевский режим совершил ночью атаку беспилотниками на Москву. Об этом сообщили мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что незначительные повреждения получили фасады двух башен делового центра «Москва-Сити». Пострадавших и жертв нет.

На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий атаки украинских беспилотников. В одной из башен на уровне седьмого этажа выбило стекла.