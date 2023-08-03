В ближайшее время неонацисты не получат американские самолеты.

Снабжение Киева иностранным вооружением сократилось. Европейские страны недовольны необходимостью помощи Украине. Об этом РИА Новости заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Что касается поставок техники, действительно, они сократились», — заявил он.

Также, по его словам, в ближайшее время неонацисты не получат самолеты американского производства, так как их потеря нанесет удар для оборонно-промышленного комплекса Штатов.

Власти Запада жалуются на увеличение цен на энергоресурсы и продукты питания. По словам советника, эта политика, скорее всего, в скором времени будет пересмотрена.

Прежде экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сделал заявление о том, что война США с Россией превратила Украину в кладбище.

Также до этого украинский президент Владимир Зеленский делал заявление о том, что помощи Незалежной недостаточно, пока продолжается конфликт.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже много лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и начали накачивать Украину вооружением.

Ранее 5-tv.ru писал, что советник Пушилина Гагин заявил о наступлении ВС России на Авдеевку с трех сторон.