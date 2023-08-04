Российские беспилотники «Ланцет» уничтожают натовскую технику на Украине

Западная «передовая» техника превращается в бесполезный металлолом в зоне СВО.

Российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» точной наводкой поразил танк Leopard украинских боевиков. Это произошло на Запорожском направлении. Немецкую технику уничтожил спецназ 58-й армии Южного военного округа.

Кроме того, наши бойцы подловили расчет миномета ВСУ, который пытался отбуксировать свое вооружение на новое место. Движение автомобиля повышенной проходимости с военной техникой на прицепе заметили с помощью беспилотников.

«Не сами по себе летят»: в чем секрет эффективности дронов «Ланцет»

Операторы отследили, как машина заехала в лесополосу, чтобы устроить там скрытую огневую позицию. Позиция, действительно, получилась огневая, когда по ней ударила российская артиллерия, уничтожив и миномет, и боевиков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.