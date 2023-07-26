«Не сами по себе летят»: в чем секрет эффективности дронов «Ланцет»

Военный эксперт Литовкин: операторы обеспечивают высокую эффективность дронов «Ланцет»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; ВКонтакте / Виктор Литовкин / viktorlitovkin; 5-tv.ru
Российские военные оценили результативность барражирующих боеприпасов отечественного производства в 96%.
Главный секрет почти 100% результативности российских дронов-камикадзе «Ланцет» заключается в мастерстве бойцов-операторов, которые ими управляют. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
«Надо понимать, что БПЛА не сами по себе летят, их ведут операторы. „Ланцет“ летает на десять километров, и вот на это расстояние или ближе его ведет оператор, выводит в определенную точку, видит через оптический прибор поле боя, замечает, где танк, где артиллерийское орудие, и наводит дрон прямо на них», — пояснил он.
Важную роль, безусловно, играют и тактико-технические характеристики «Ланцета», добавил эксперт. В числе главных преимуществ российского беспилотника он назвал бесшумность: аппарат летит за счет электрического двигателя, благодаря чему противник не слышит его приближения. Это позволяет дрону неожиданно атаковать цель сверху вниз, пробивая броню и нанося непоправимый ущерб технике врага.
По словам врио министра внутренних дел ДНР и командующего оперативно-боевым тактическим формированием «Каскад» Алексея Дикого, «Ланцет» показал боевую эффективность в 96%. Он подчеркивает, что из 150 дронов, поступивших в войска, лишь меньше десяти не смогли поразить цель.
И то, как уточняется, в основном из-за погодных условий. В остальных случаях «Ланцет» показал наилучшие результаты как в наступательных действиях, так и при обороне.
Ранее политолог Евгений Михайлов в комментарии 5-tv.ru заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы превосходят не только украинские, но и многие западные аналоги.
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