Враги сбежали: десантники разгромили опорный пункт боевиков под Артемовском

Эфирная новость 53 0

Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Артемовском

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Неприятеля обнаружила разведка с помощью беспилотников.

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Артемовском. Сначала неприятеля обнаружила разведка с помощью беспилотников.

Затем к месту выдвинулись бойцы ВДВ на боевых машинах десанта. Дальше — дело техники: уцелевшие националисты спешно бежали, бросив оружие и снаряжение.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
4 авг
Россия уничтожила свыше 4,9 тыс единиц вооружения с начала контрнаступления ВСУ
4 авг
Украина потеряла свыше 43 тысяч боевиков с начала контрнаступления
4 авг
«Второй эшелон»: боевики ВСУ пытаются усилиться под селом Работино
4 авг
«Долбануло»: ВСУ нанесли мощный удар по мирным кварталам Донецка
4 авг
Лавров: «формула Зеленского» не учитывает судьбу миллионов русских
4 авг
Российские военные проводят мероприятия по радиационной безопасности на ЗАЭС
4 авг
Запрет на движение судов в Новороссийске сняли после атаки ВСУ
4 авг
Кремль опубликовал совместное заявление по итогам саммита «Россия — Африка»
4 авг
ФСБ пресекла деятельность группы пособников ВСУ, передававших сведения об СВО
4 авг
«Вынудил изменить маршрут»: как дезертиры ВСУ попытались оставить позиции
+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

16:47
Было подозрение: как муж Саши Зверевой готовился к собственной смерти
16:34
«Договорились»: как в Госдуме относятся к идее пересесть на отечественные авто
16:29
Евро поднялся до 105 рублей, побив показатели марта 2022 года
16:25
Извращенец? О каких особенностях говорит любовь мужчины к грубой женской обуви
16:16
Враги сбежали: десантники разгромили опорный пункт боевиков под Артемовском
16:16
«Было приказано»: армию Нигерии привели в полную боевую готовность

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
«В этом нет ничего постыдного»: как Женя Медведева борется с выгоранием

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео