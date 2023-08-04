Враги сбежали: десантники разгромили опорный пункт боевиков под Артемовском
Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Артемовском
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Неприятеля обнаружила разведка с помощью беспилотников.
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Артемовском. Сначала неприятеля обнаружила разведка с помощью беспилотников.
Затем к месту выдвинулись бойцы ВДВ на боевых машинах десанта. Дальше — дело техники: уцелевшие националисты спешно бежали, бросив оружие и снаряжение.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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