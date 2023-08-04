Доллар поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

Что происходит с евро и юанем?

Доллар поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Доллар достиг 95 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Курс американской валюты достиг такого показателя впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных площадки.

При этом после подъема доллар снизился до 94,89 рубля.

Между тем курс евро прибавил в ходе торгов 95 копеек, достигнув 103,78 рубля, а юань — до 13,18 рубля (+6 копеек).

Несколькими днями ранее, 2 августа, курс доллара на Мосбирже превышал отметку в 94 рубля. Между тем юань поднимался выше 13 рублей впервые с апреля прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Райффайзенбанк с 1 августа 2023 года прекратил прием и покупку иностранной валюты у россиян в кассах банка.

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