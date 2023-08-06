«Массовое убийство»: разведчик раскрыл шокирующий приказ Зеленскому от НАТО
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский кидает бронетанковые батальоны ВСУ на убой
Фото: www.globallookpress.com / Pool Ukrainian Presidentia
Украинская армия гибнет в зоне поражения. Зачем это нужно западным союзникам?
Президент Украины Владимир Зеленский направляет бронетанковые отряды на убой по приказу НАТО. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
По словам военного эксперта, украинской стороне пришлось прибегнуть к массовых бронетанковым штурмам, однако достигнув зоны поражения, нацистские батальоны уничтожаются полностью российскими военными.
«Это массовое убийство на поле боя. Украинцы не победят», — прокомментировал он в эфире YouTube-канала Redacted.
Риттер отметил, что ВСУ в рамках развернутого контрнаступления не добились заметных успехов, а это вызывает недовольство в НАТО. Кроме того, Киев перестал использовать западную технику, после чего со стороны западных союзников последовал шантаж — альянс заставил вернуться Зеленского к тактике штурмов с бронетехникой. В противном случае Украина рискует лишиться военной поддержки, уточнил бывший разведчик.
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ используют запасы советских танков после потери западных.
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