«Силы тают»: в ВСУ признали плачевную для себя ситуацию в районе Соледара

Боевики понимают — успехов контрнаступление не принесет.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут огромные потери в районе Соледара, пытаясь противостоять российской армии. Об этом РИА Новости рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго».

По его словам, обстрелы на данном участке не прекращаются, но неонацисты добиться успехов не могут.

«Силы у них тают, просто физически тают, и они уже, свои попытки (прорвать оборону. — Прим. ред.) они сделали более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдет. Мы то понимаем, что ничего не пройдет», — признался боевик.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что контрнаступление боевиков ВСУ развивалось крайне медленно и уже провалилось.